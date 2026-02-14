Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

47 беспилотников уничтожили военные накануне над Брянщиной

2026, 14 февраля 09:17
47 беспилотников уничтожили военные накануне над Брянщиной
Источник фото

47 беспилотников уничтожили военные накануне над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне ВСУ предприняли попытку массированной атаки Брянской области. В небе над регионом военнослужащие Минобороны РФ обнаружили 47 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Школьник из Злынки получил «Звезду Артека»
13 февраля 18:39
Школьник из Злынки получил «Звезду Артека»
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по нацпроекту
13 февраля 17:35
Дегтяревский фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали по нацпроекту
Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.
13 февраля 16:34
Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14196) брянск (6789) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1827) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)