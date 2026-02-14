47 беспилотников уничтожили военные накануне над Брянщиной

2026, 14 февраля 09:17

47 беспилотников уничтожили военные накануне над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне ВСУ предприняли попытку массированной атаки Брянской области. В небе над регионом военнослужащие Минобороны РФ обнаружили 47 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.