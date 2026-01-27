Ведущие к храмам три дороги отремонтировали в Брянской области по нацпроекту

Три дороги, ведущие к храмам, отремонтировали в Брянской области по нацпроекту в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Брянской области обновили три участка дорог, ведущие к православным храмам. В Стародубском муниципальном округе в порядок привели часть трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки. Дорога ведёт к Храму во имя Преподобного Андрея Критского в селе Степок.

Ещё две магистрали обновили в Брянске. В Советском районе капитально отремонтировали улицу Красноармейскую от проспекта Станке Димитрова до улицы Крахмалева. На ней расположена Церквь Всех Святых. В Бежицком районе обновили улицу Доменную. Дорога выходит к Церкви Преображения Господня по улице Почтовой.