Образование

Педагог школы №9 Брянска стала послом Форума классных руководителей

2026, 28 января 16:33
Педагог школы №9 Брянска стала послом Форума классных руководителей
Педагог школы №9 Брянска стала послом Форума классных руководителей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

Дирекция Форума классных руководителей (ФКР) назначила послов 2026 года. Ими стали 87 представителей 85 регионов России и Республики Таджикистан.

Представителем от Брянской области стала учитель начальных классов школы №9 города Брянска с углубленным изучением отдельных предметов имени Ф.И. Тютчева Татьяна Бараненкова. Она прошла серьёзный конкурсный отбор. Педагог презентовала свои профессиональные достижения, создала план работы, прошла собеседование с модераторами ФКР и записала видеовизитку.

Татьяна Бараненкова будет создавать сообщества обмена опытом классных руководителей в регионе, развивать Ассоциацию классных руководителей и  продвигать идей ФКР.

