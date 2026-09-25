Женщина пострадала при столкновении электросамоката с машиной в Дубровке

2026, 25 сентября 10:31

Женщина пострадала при столкновении электросамоката с машиной в Дубровке накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

24 сентября в посёлке Дубровка произошла авария. 57-летняя женщина за рулём электросамоката выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-211540». Женщину с травмами отвезли в больницу.

Также полицейские выяснили, что у 21-летнего водителя автомобиля нет права управления транспортными средствами. На него полицейские составили несколько административных материалов. Также к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли женщину.