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ДТП

Женщина пострадала при столкновении электросамоката с машиной в Дубровке

2026, 25 сентября 10:31
Женщина пострадала при столкновении электросамоката с машиной в Дубровке
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Женщина пострадала при столкновении электросамоката с машиной в Дубровке накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

24 сентября в посёлке Дубровка произошла авария. 57-летняя женщина за рулём электросамоката выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-211540». Женщину с травмами отвезли в больницу. 

Также полицейские выяснили, что у 21-летнего водителя автомобиля нет права управления транспортными средствами. На него полицейские составили несколько административных материалов. Также к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли женщину.

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