Расписание пяти электричек в Брянской области изменится с 29 сентября

2026, 29 сентября 13:38

Расписание пяти электричек в Брянской области временно изменится с 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

По техническим причинам временно изменятся маршруты пригородных поездов в Брянской и Калужской областях. С 29 сентября электрички № 6174 и № 6322 «Брянск-Орловский – Фаянсовая» будут следовать до станции Дятьково.

В обратном направлении поезда № 6173 и № 6321 проследуют до станции Людиново-2.

Кроме того, пригородный поезд № 6393 «Сухиничи – Людиново-1» также пойдёт по укороченному маршруту до станции Людиново-2.

Фото: Московская железная дорога