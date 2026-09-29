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Транспорт

Расписание пяти электричек в Брянской области изменится с 29 сентября

2026, 29 сентября 13:38
Расписание пяти электричек в Брянской области изменится с 29 сентября
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Расписание пяти электричек в Брянской области временно изменится с 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

По техническим причинам временно изменятся маршруты пригородных поездов в Брянской и Калужской областях.  С 29 сентября электрички № 6174 и № 6322  «Брянск-Орловский – Фаянсовая» будут следовать до станции Дятьково. 

В обратном направлении поезда № 6173 и № 6321 проследуют до станции Людиново-2.

Кроме того, пригородный поезд № 6393 «Сухиничи – Людиново-1» также пойдёт  по укороченному маршруту до станции Людиново-2. 

Фото: Московская железная дорога

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