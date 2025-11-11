Брянские дзюдоисты завоевали 14 медалей на турнире в Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В субботу, 8 ноября, в городе Людиново состоялся межрегиональный турнир по дзюдо на призы ULTRA DECOR. Участие в соревнованиях приняли мальчики и девочки 8 — 14 лет.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска завоевали 14 наград, в том числе три – золотые, шесть – серебряных и пять бронзовых. Первые места заняли Александр Борисенко, Арсений Иванцов и Иван Каленин.