Криминал

Кражу автомобильных колес из гаража раскрыли полицейские в Брянске

2026, 30 января 14:45
Кражу автомобильных колес из гаража раскрыли полицейские в Брянске
Кражу автомобильных колес  на 105 тысяч рублей из гаража раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратился 32-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина долгое время находился в Московской области. Вернувшись он отправился в гараж, чтобы произвести обслуживание своего автомобиля. Там он обнаружил пропажу четырёх колёс на литых дисках 20-го радиуса. Ущерб составил почти 105 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник проник в гараж через крышу. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 21-летний житель Брянского района ранее уже был судим. Рецидивиста задержали.

Фигурант рассказал, что наблюдал за гаражом и убедился в отсутствии хозяина. Он взял 

 у знакомых машину и ночью приехал на место преступления. Он заметил прохудившуюся крышу, отогнул часть кровли и проник внутрь. Колёса он вытащил через то же отверстие, погрузил в автомобиль и уехал.

Мужчина планировал продать похищенное имущества, но не стал этого делать сразу, посчитав их «очень приметными». Колеса правоохранители у злоумышленника изъяли. Фигуранту предъявили обвинение. 

