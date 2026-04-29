2026, 29 апреля 09:32

Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали на памятном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В субботу, 25 апреля, в Почепе прошёл XXI межрегиональный турнир по дзюдо. Соревнования посвятили памяти Героя России Вадима Ермакова. За медали боролись почти 100 спортсменов из Брянской и соседних областей.

На турнир приехал 21 спортсмен спортшколы «Сталь» города Брянска. Первое место заняли Егор Веденкин и Александр Михальченко. Серебряными призёрами стали Артур Михальченко и Андрей Бобров.