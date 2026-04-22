Брянский пловец завоевал серебряную медаль на финале Кубка России

2026, 22 апреля 13:31

Брянский пловец завоевал серебряную медаль на финале Кубка России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге накануне завершился финал Кубка России по плаванию. Более 65 команд разыграли 42 комплекта медалей и путёвки на чемпионат Европы-2026 в Париже в составе сборной.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием выступил воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. Он завоевал серебряную медаль. Дистанцию брянец преодолел за 4.15,85 секунды.

