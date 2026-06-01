Брянские дзюдоисты завоевали две медали Спартакиады учащихся России

2026, 01 июня 17:30

Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Орехово-Зуево в Московской области состоялся II этап Спартакиады учащихся России по дзюдо в Центральном федеральном округе. За награды боролись 193 юных спортсмена из 17 регионов.

В весовой категории 90 кг выступил воспитанник брянской спортивной школы олимпийского резерва «Торпедо» Егор Антошин. Он занял второе место. Полина Архангельская из спортшколы «Русь» стала бронзовым призёром в весовой категории 44 кг.