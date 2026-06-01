Иномарка столкнулась с двумя фурами на брянской трассе накануне

2026, 01 июня 13:36
Иномарка столкнулась с двумя фурами на трассе в Жуковском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Днём 31 мая на 183-м км автомобильной дороги федерального значения «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария. 72-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и задел грузовой тягач MAN с полуприцепом. После удара иномарку отбросило на двигавшийся следом грузовой тягач Volvo.

Водитель Volkswagen получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали.

По предварительной причине мужчина заснул за рулём. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские возбудили административное расследование.

