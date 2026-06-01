2026, 01 июня 16:24

Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

31 мая в Москве завершились всероссийские соревнования по теннису «Кубок Памяти». В турнире приняли участие 65 спортсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска, Обнинска, Хабаровска, Екатеринбурга и Брянска.

Воспитанник спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко завоевал две медали. Он стал бронзовым призёром в одиночном разряде. В паре с Леонидом Сараевым из города Хабаровска брянец занял второе место.