Юный брянский теннисист привёз две награды с «Кубка Памяти»

2026, 01 июня 16:24
Юный брянский теннисист привёз две награды с «Кубка Памяти». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

31 мая в Москве завершились всероссийские соревнования по теннису «Кубок Памяти». В турнире приняли участие 65 спортсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Новосибирска, Обнинска, Хабаровска, Екатеринбурга и Брянска.

Воспитанник спортивной школы «Горизонт» Георгий Абушенко завоевал две медали. Он стал бронзовым призёром в одиночном разряде. В паре с Леонидом Сараевым из города Хабаровска брянец занял второе место.

