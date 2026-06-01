Водопропускные трубы отремонтировал подрядчик на трассе в Брянском районе

2026, 01 июня 14:33
Водопропускные трубы отремонтировал подрядчик на трассе в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В Брянском районе продолжается капитальный ремонт трассы «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино. 1,9 километра дороги в порядок приводит подрядчик ИП Макарян.

Специалисты уже отремонтировали водопропускные трубы. В настоящее время рабочие продолжают делать песчано-подстилающий слой дорожной одежды и щебеночное основание.

Подрядчику предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины. В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком.

Дорогу обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

