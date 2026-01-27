Ударившего полицейского жителя Погарского района ждёт суд

2026, 27 января 16:18

Ударившего полицейского жителя Погарского района ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 29-летний житель района.

По версии правоохранителей, 7 января 2026 года в полицию поступила информация о семейном скандале.На вызов приехали двое полицейских. Нетрезвого фигуранта стражи порядка доставили в отдел. Там мужчина дважды ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Обвиняемый признал себя виновным.