Ударившего полицейского жителя Погарского района ждёт суд

2026, 27 января 16:18
Ударившего полицейского жителя Погарского района ждёт суд
Ударившего полицейского жителя Погарского района ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор выслушает 29-летний житель района. 

По версии правоохранителей, 7 января 2026 года в полицию поступила информация о семейном скандале.На вызов приехали двое полицейских. Нетрезвого фигуранта стражи порядка доставили в отдел. Там мужчина дважды ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Обвиняемый признал себя виновным.

