Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте

2025, 18 декабря 14:38

Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Сургуте прошли всероссийские соревнования по фехтованию. Участие в турнире приняли юноши и девушки до 18 лет. Регион представили 17 спортсменов.

В личных соревнованиях второе место занял Виктор Шумилин. Бронзовыми призёрами стали Захар Мастетюрин и Кирилл Киселев.

В командных соревнованиях юноши Брянской области завоевали весь пьедестал. Первое место заняли Кирилл Киселев, Виктор Шумилин и Денис Кулаков. Серебряные медали завоевали Александр Леликов, Виктор Новик и Захар Мастетюрин. На третью ступень пьедестала поднялись Матвей Попов, Александр Демушин и Иван Никифоров.

Команда брянских спортсменок заняла второе место.