Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте

2025, 18 декабря 14:38
Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте
Источник фото

Брянские фехтовальщики завоевали семь медалей на всероссийском турнире в Сургуте. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В Сургуте прошли всероссийские соревнования по фехтованию. Участие в турнире приняли юноши и девушки до 18 лет. Регион представили 17 спортсменов. 

В личных соревнованиях второе место занял Виктор Шумилин. Бронзовыми призёрами стали Захар Мастетюрин и Кирилл Киселев. 

В командных соревнованиях юноши Брянской области завоевали весь пьедестал. Первое место заняли Кирилл Киселев, Виктор Шумилин и Денис Кулаков. Серебряные медали завоевали Александр Леликов, Виктор Новик и Захар Мастетюрин. На третью ступень пьедестала поднялись Матвей Попов, Александр Демушин и Иван Никифоров. 

Команда брянских спортсменок заняла второе место.

Метки:

Читайте также

Брянскому водителю грозят штрафы за дрифт на дорогах
18 декабря 16:34
Брянскому водителю грозят штрафы за дрифт на дорогах
Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка
18 декабря 15:27
Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка
Брянский «кусочек Солнца»: как российские инженеры изменяют будущее энергетики
18 декабря 15:12
Брянский «кусочек Солнца»: как российские инженеры изменяют будущее энергетики

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13667) брянск (6695) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1989) уголовное дело (1938) суд (1774) Александр Богомаз (1738) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (994)