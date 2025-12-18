Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка

2025, 18 декабря 15:27
Жителя Тульской области, похитившего 50 тысяч рублей у брянца, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился житель Трубчевского района. Мужчина хотел недорого приобрести подержанный автомобиль. На сайте в интернете он нашёл объявление о продаже «ВАЗ-2112». На указанный продавцом банковский счёт он перевёл 50 тысяч рублей. После получения денег собеседник пропал.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 34-летний житель Тульской области уже был судим за разбойное нападение 

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

