Мошенника из Тульской области задержали брянские стражи порядка

2025, 18 декабря 15:27

Жителя Тульской области, похитившего 50 тысяч рублей у брянца, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Трубчевского района. Мужчина хотел недорого приобрести подержанный автомобиль. На сайте в интернете он нашёл объявление о продаже «ВАЗ-2112». На указанный продавцом банковский счёт он перевёл 50 тысяч рублей. После получения денег собеседник пропал.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. 34-летний житель Тульской области уже был судим за разбойное нападение

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».