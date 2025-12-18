Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Брянске на военную службу приглашают дроноводов

2025, 18 декабря 13:51
В Брянске на контрактную военную службу приглашают дроноводов. Об этом сообщил телеканал «Брянская Губерния»

 

Развитие технологий меняет представление о военной службе. Одной из ключевых задач на фронте стало управление дронами. В связи с эти на военную службу по контракту приглашают операторов беспилотных летательных аппаратов. 

Стать специалистом можно в течение двух месяцев по программе Министерства обороны Российской Федерации. Военные за это время освоят управление, сборку, печать и пайку дронов, а также практический опыт пилотирования в сложных условиях.

Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Главинский уточнил, что на службу приглашают граждан в возрасте от 18 до 45 лет, способные выполнять специальные задачи и ответственно относиться к службе. Военным положены денежное довольствие, включая единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, социальные льготы, возможность получения жилья, поступление в вузы на бюджетной основе вне конкурса. Действующим студентам оформят академический отпуск. Военнослужащие войск беспилотных систем выполняют задачи на удалении от линии боевого соприкосновения. В другие подразделения их не направляют. 

Отбор на военную службу по контракту проходит в Брянске по адресам: улица Пушкина, 44 и улица Дзержинского, 30.

