Брянское управление госзакупок отметило 20-летний юбилей

2025, 16 декабря 12:21

Брянское управление государственных закупок отметило 20-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В управлении государственных закупок Брянской области накануне прошло торжественное собрание. Мероприятие посвятили 20-летию со дня образования областного ведомства.

Сотрудников управления поздравил заместитель губернатора Брянской области Алексей Жук от имени главы региона Александра Богомаза и от себя лично.

«Двадцать лет — это серьезная дата, для управления это целая история: для тех, кто был в начале этого пути, когда все процедуры проходили через бумаги, проверки, шла большая нагрузка. Сейчас — это уже цифровизация, электронный вариант, который используется всеми нашими муниципальными, государственными учреждениями, федеральными органами. Это большой исторический процесс», — подчеркнул замглавы региона.

Алексей Жук вручил лучшим специалистам управления благодарственные письма губернатора Брянской области. Руководитель управления госзакупок Светлана Мацуева также наградила отличившихся работников.