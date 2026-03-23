Брянские футболистки вышли в лидеры всероссийского турнира «Первая лига»

2026, 23 марта 17:49
Брянские футболистки вышли в лидеры всероссийского турнира «Первая лига» за тур до финиша группового этапа. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшую субботу в Туле прошёл полуфинал группового этапа всероссийского турнира по футзалу среди женских команд «Первая лига». Спортсменки футбольной Академии брянского спорткомплекса «Спартак» сыграли против тульской «Вольты». Матч закончился со счётом 10:1. Победу одержали брянские девушки. 

За тур до финала «группы пяти» «Спартак» вышел на первое место. Групповой этап финиширует 29 марта в Калуге. Брянский «Спартак»сыграет с «Ника СШ №5».

