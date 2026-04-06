Сейчас в Брянске
Брянские каратисты привезли девять медалей с турнира в Москве

2026, 06 апреля 17:30
Брянские каратисты привезли девять медалей с турнира в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшее воскресенье в Московском центре боевых искусств прошли межрегиональные соревнования «Открытое татами» по киокусинкай карате. Регион представили воспитанники Брянской школы киокусинкай. Золотую медаль завоевал Артём Талагаев. Серебряными призёрами стали Иван Павлов, Егор Колганов, Анастасия Кирющенкова, Игнат Крыжановский, Мария Моисеенко и Богдана Бужилова. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Алексей Михеенко и Владимир Кострюков.

