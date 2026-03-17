Брянские каратисты привезли две медали из Рязани

2026, 17 марта 09:00

Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Рязани прошли всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Никто кроме

нас». Турнир посвятили памяти героя России Павла Кривого. За награды боролись 1550 спортсменов из 39 регионов страны.

В весовой категории 80 кг среди мужчин успешно выступил воспитанник спорткомплекса «Десна» города Брянска Николай Сокуренко. Он завоевал серебряную медаль. Бронзовым призёром среди участников 16-17 лет в категории 70 кг стал Александр Сокуренко.