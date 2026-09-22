Брянские каратисты стали призёрами турнира «Звёзды столицы»

2026, 22 сентября 11:12

Брянские каратисты стали призёрами турнира «Звёзды столицы». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Москве состоялся рейтинговый турнир по каратэ «Звёзды столицы». Участие в нём приняли свыше 1000 спортсменов из регионов Центрального федерального округа.

Брянскую область успешно представили воспитанники спортивной школы «Партизан».

Среди юношей 10–11 лет второе место занял Никита Хусточкин. Бронзовым призёром стал Андрей Хусточкин. Он выступил среди спортсменов 14–15 лет.