Брянские каратисты завоевали 13 медалей на международном турнире

2026, 01 апреля 15:24

Брянские каратисты завоевали 13 медалей на международном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшую субботу в спортивном зале спортивной школы «Луч» имени Фридзона в городе Клинцы прошёл международный турнир по правилам Всестилевого каратэ среди юношей и девушек «Кубок Дружбы». Участие в соревнованиях приняли 174 человек в составе восьми команд из города Могилева Республики Беларусь, Москвы, Брянска и Клинцов. Спортсмены в возрасте от 4 до 17 лет состязались в 14 весовых категориях.

Воспитанники спортшколы «Луч» Илья Баландин и Арсений Маханенков завоевали золотые медали. Также на счету клинцовских каратистов шесть серебряных и две бронзовые награды. Воспитанники спортшколы Дворца единоборств Анна Врацкая и Кирилл Ковтунов заняли второе место. Третьим стал Глеб Антипин.