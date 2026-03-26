Брянская команда выиграла чемпионат ЦФО по фиджитал спорту

2026, 26 марта 13:39
Брянская команда выиграла чемпионат ЦФО по фиджитал спорту
Брянская команда выиграла чемпионат ЦФО по фиджитал спорту. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Смоленске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по фиджитал спорту. В дисциплина «Двоеборье — тактическая стрельба» выступила команда из Брянска «Дрим Тим». В групповом этапе брянские спортсмены обыграли в CS2 и в лазертаге соперников из Белгородской и Тульской областей. 

В полуфинале «Дрим Тим»  выиграли у «Хищных бобров» из Воронежской области со счётом 16:14.

В финал брянские спортсмены разгромили команду «Черепашки» из Смоленской области в цифровом и физическом сегменте с общим счётом 14:0. «Дрим Тим» стал чемпионом ЦФО.

