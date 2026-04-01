Лучшие лекторы брянского отделения общества «Знание» получили награды

2026, 01 апреля 14:39

Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне в Хрустальном зале регионального правительства прошло заседания Наблюдательного совета Брянского отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Отделение действует с 2023 года. Число лекторов превышает 200 человек. В прошлом организация провела более 770 мероприятий. На них побывали свыше 45 тысяч ветеранов, школьников, студентов, молодежи и государственных служащих.

Участие в заседании принял губернатор Александр Богомаз. Он подчеркнул, что в Брянской области все большую ценность приобретают выступления лекторов общества по самым актуальным темам.

«Самое бесценное богатство у каждого человека — это знания. Мы получаем знания в школе, в институте, дома, в семье, и от наставников. С багажом знаний можно достичь всех целей в жизни. Ваша организация, Общественная палата Брянской области, другие структуры гражданского общества, органы власти и депутатский корпус — все вместе мы должны работать на практический результат для настоящего и будущего нашего региона, а будущее — наша молодежь», – подчеркнул Александр Богомаз.

Лучшие лекторы филиала Российского общества «Знание» за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие системы просвещения и проведение мероприятий получили государственные награды.