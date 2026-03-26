Брянский Росреестр отчитался об итогах работы за 2025 год

2026, 26 марта 10:58

В Брянске прошла пресс-конференция руководителя регионального Управления Росреестра Андрея Новикова. Главная тема — итоги работы ведомства в прошлом году и задачи на 2026-й.

Как отметил глава управления, все ключевые показатели выполнены. В прошлом году ведомство значительно нарастило объем услуг в электронном виде — рост составил около 10%. Сейчас больше половины заявлений подается онлайн, а срок их рассмотрения сократился в среднем до одного рабочего дня. Это стало возможным благодаря полному переходу на цифровой документооборот с банками, нотариусами, органами власти и юридическими лицами.

Кроме того, в 2025 году активно реализовывался проект «Земля для стройки». В регионе сформирован резерв в несколько сотен гектаров для жилищного строительства.

В этом году работа продолжится. Планируется проведение комплексных кадастровых работ и государственная оценка земель в нескольких муниципальных образованиях региона. В конце встречи руководитель ответил на вопросы журналистов, рассказав о том, как будут повышать качество услуг для жителей Брянской области в 2026 году.

