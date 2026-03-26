Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Брянский Росреестр отчитался об итогах работы за 2025 год

2026, 26 марта 10:58
Источник фото

В Брянске прошла пресс-конференция руководителя регионального Управления Росреестра Андрея Новикова. Главная тема — итоги работы ведомства в прошлом году и задачи на 2026-й.

Как отметил глава управления, все ключевые показатели выполнены. В прошлом году ведомство значительно нарастило объем услуг в электронном виде — рост составил около 10%. Сейчас больше половины заявлений подается онлайн, а срок их рассмотрения сократился в среднем до одного рабочего дня. Это стало возможным благодаря полному переходу на цифровой документооборот с банками, нотариусами, органами власти и юридическими лицами.

Кроме того, в 2025 году активно реализовывался проект «Земля для стройки». В регионе сформирован резерв в несколько сотен гектаров для жилищного строительства.

В этом году работа продолжится. Планируется проведение комплексных кадастровых работ и государственная оценка земель в нескольких муниципальных образованиях региона. В конце встречи руководитель ответил на вопросы журналистов, рассказав о том, как будут повышать качество услуг для жителей Брянской области в 2026 году.

 

Фото: Росреестр

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14618) брянск (6875) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2065) уголовное дело (2024) Александр Богомаз (1925) суд (1787) авария (1647) мчс (1510) коронавирус (1272) умвд (1052)