Ажурное металлическое ограждение установили на улице Горького в Брянске

2026, 28 мая 11:15
Ажурное металлическое ограждение установили на улице Горького в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Брянске на завершающий этап вышел капитальный ремонт улицы Горького. Там уже открыто движение для транспорта и пешеходов. Однако официально работу подрядчика «Брянскавтодор» комиссия не приняла в эксплуатацию. Специалисты городского комитета ЖКХ, технадзора, представители всероссийского общества инвалидов и сотрудник ГАИ проверила готовность к приёмке. 

Специалисты расширили проезжую часть до пяти полос на пересечении с улицей Калинина. На подъёме от улицы Калинина до Луначарского – по две полосы движения в каждую сторону, а на отрезке от улицы Луначарского до перекрестка с улицей Карла Маркса на подъём построили две полосы, а  на спуск – одна. До проспекта Ленина улица Горького расширится до пяти полос.

Подрядчик перенёс подземные трубопроводы, электрические линии и кабели связи. На склоне построили бетонную подпорную стену. Тротуары с двух сторон выложили плиткой.На улице дополнительно поставили шесть опор для светодиодных фонарей. 

На улице Горького решено установить чёрное ажурное ограждение проезжей части. Металлические решётки осталось установить над подпорной стенкой и ниже на спуске к Набережной.

Подрядчику предстоит сделать пониже бордюрный камень и подсыпать грунт на газон у дороги.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

