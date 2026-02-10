Дело в отношении бывшего брянского адвоката рассмотрит суд

2026, 10 февраля 10:48

Дело о мошенничестве в отношении бывшего брянского адвоката рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество и фальсификации доказательств. Приговор выслушает бывший адвокат Брянской областной коллегии адвокатов.

По версии правоохранителей, действуя в составе группы фигурант обратился в 2024 году в суд с иском о взыскании с организации задолженности по договору займа, процентов за пользование денежными средствами и понесённых судебных расходов на более чем 540 млн рублей. Для обоснования требований он предоставил в суд поддельные документы. Кроме того, фигурант вместе с сообщниками вели переговоры с представителями организации для досудебного урегулирования гражданского спора.

Преступление пресекли оперативники УФСБ России по Брянской области. Расследование уголовного дела в отношении другого фигуранта продолжается.