Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Брянской области

2026, 12 февраля 11:00
Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Брянской области
Центр военно-патриотического воспитания молодежи появится в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне встретился с  представителями Минобороны и Минпросвещения России. Они обсудили создание круглогодичного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Учреждение планируют открыть на базе детского оздоровительного центра «Деснянка». 

Проект центра уже готов. На преображение из областного бюджета выделят 120 млн рублей. Подрядчик заменит инженерные сети и отремонтирует котельную, жилые помещения, учебные классы, клуб-столовую и кинозал.

На территория лагеря с сентября по май будут проводить спортивные мероприятия и учебные сборы. Подготовку к военной службе будут проходить учащиеся 10-х классов школ и первокурсники колледжей, училищ и техникумов. А летом в лагере будут  отдыхать до двух тысяч детей.

«Вся необходимая учебно-методическая поддержка будет оказана и по линии Минобороны, и Минпросвещения», – уточнил Александр Богомаз.

