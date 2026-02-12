Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Суд отправил жительницу Клетни в колонию за кражу денег у знакомой

2026, 12 февраля 10:47
Суд отправил жительницу Клетни в колонию на два с половиной года за кражу денег с банковской карты знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с банковского счёта. На скамье подсудимых оказалась 41-летняя жительница посёлка Клетня. 

7 октября прошлого года фигурантка была в гостях у знакомой и похитила её банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. На протяжении недели подозреваемая оплачивала свои покупки в магазинах. Ущерб превысил 28 тысяч рублей.

Суд отправил виновную на два с половиной года в колонии общего режима. Также она обязана возместить причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

