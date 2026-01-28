Водителя в состоянии опьянения задержали инспекторы ДПС в Брянске

2026, 28 января 15:35

Водителя в состоянии опьянения задержали инспекторы ДПС в Брянске. Об этом сообщили региональном УМВД.

В Советском районе Брянска сотрудники отдельного батальона ДПС остановили автомобиль Honda Accord для проверки документов. У водителя были признаки опьянения. Проходить освидетельствование 36-летний мужчина отказался.

Полицейские выяснили, что мужчина был лишен права на управление транспортными средствами. На него составили административный материал.

Мужчина в присутствии полицейских вел себя неадекватно. Правоохранители вызвали бригаду психиатрической помощи и передали нарушителя врачам.

После проверки на водителя возбудили уголовное дело за повторное вождение в состоянии опьянения. Решение о наказании примет суд.