Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире

2025, 24 ноября 17:32
Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире
Источник фото

Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В Воронеже прошёл межрегиональный турнир по парадайвингу. Соревнования посвятили Международному дню инвалидов. 

В брянскую команду вошли военные и силовики, получившие травмы при выполнении служебных обязанностей. Среди них двое новичков — ветеранов СВО. Готовил спортсменов капитан команды, руководитель Центра помощи людям с ОВЗ «Оптимист», дайвер продвинутого уровня Николай Парфенов.

Брянцы завоевали больше всех наград. Команда стала первой в эстафете второй – в «Ночном дайвинге». Брянские участники заняли второе и третье место в полосе препятствия и в подводном биатлоне. Сборная стала второй в общем зачёте.

Метки:

Читайте также

Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России
24 ноября 15:36
Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России
Копию Знамени Победы передали кадетам Брянской области
24 ноября 14:41
Копию Знамени Победы передали кадетам Брянской области
В брянских лесах нашли партизанскую типографию военного времени
24 ноября 14:22
В брянских лесах нашли партизанскую типографию военного времени

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13389) брянск (6646) ДТП (2610) ГИБДД (2132) прокуратура (1966) уголовное дело (1912) суд (1770) Александр Богомаз (1686) авария (1604) мчс (1410) коронавирус (1272) умвд (975)