Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире

2025, 24 ноября 17:32

Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Воронеже прошёл межрегиональный турнир по парадайвингу. Соревнования посвятили Международному дню инвалидов.

В брянскую команду вошли военные и силовики, получившие травмы при выполнении служебных обязанностей. Среди них двое новичков — ветеранов СВО. Готовил спортсменов капитан команды, руководитель Центра помощи людям с ОВЗ «Оптимист», дайвер продвинутого уровня Николай Парфенов.

Брянцы завоевали больше всех наград. Команда стала первой в эстафете второй – в «Ночном дайвинге». Брянские участники заняли второе и третье место в полосе препятствия и в подводном биатлоне. Сборная стала второй в общем зачёте.