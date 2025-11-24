Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Воронеже прошёл межрегиональный турнир по парадайвингу. Соревнования посвятили Международному дню инвалидов.
В брянскую команду вошли военные и силовики, получившие травмы при выполнении служебных обязанностей. Среди них двое новичков — ветеранов СВО. Готовил спортсменов капитан команды, руководитель Центра помощи людям с ОВЗ «Оптимист», дайвер продвинутого уровня Николай Парфенов.
Брянцы завоевали больше всех наград. Команда стала первой в эстафете второй – в «Ночном дайвинге». Брянские участники заняли второе и третье место в полосе препятствия и в подводном биатлоне. Сборная стала второй в общем зачёте.