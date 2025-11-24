В брянских лесах нашли партизанскую типографию военного времени

2025, 24 ноября 14:22

Краеведы из Дятьково совершили настоящий прорыв — обнаружили легендарную партизанскую типографию, где во время оккупации печатали газету «Партизанская правда».

Находка стала возможной благодаря кропотливой работе музейщика Николая Шемякина с немецкими архивами.



История драматичная: в сентябре 1942-го карательная операция уничтожила типографию вместе с её сотрудниками. Погибли редактор Ефрем Кустов, начальник штаба Игнатов и еще несколько партизан-журналистов. Оборудование разгромили, литеры рассыпали.



Место боя искали восемь десятилетий. Шемякин долго изучал отчеты немецких карателей, что помогло примерно определить район поисков. Правда, «примерно» — это радиус в десять километров сплошных зарослей и болот.



Команда краеведов и поисковиков во главе с Максимом Азаровым всё-таки справилась. Из земли достали детали разбитой типографии, наборные доски, остатки патефона и бытовые предметы.



Теперь главная цель — найти могилы погибших героев и достойно увековечить их память.

На фото: Николай Шемякин представляет печатный станок

фото Азаров Максим