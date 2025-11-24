Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

В брянских лесах нашли партизанскую типографию военного времени

2025, 24 ноября 14:22
В брянских лесах нашли партизанскую типографию военного времени
Источник фото

Краеведы из Дятьково совершили настоящий прорыв — обнаружили легендарную партизанскую типографию, где во время оккупации печатали газету «Партизанская правда».

 

Находка стала возможной благодаря кропотливой работе музейщика Николая Шемякина с немецкими архивами.


История драматичная: в сентябре 1942-го карательная операция уничтожила типографию вместе с её сотрудниками. Погибли редактор Ефрем Кустов, начальник штаба Игнатов и еще несколько партизан-журналистов. Оборудование разгромили, литеры рассыпали.


Место боя искали восемь десятилетий. Шемякин долго изучал отчеты немецких карателей, что помогло примерно определить район поисков. Правда, «примерно» — это радиус в десять километров сплошных зарослей и болот.


Команда краеведов и поисковиков во главе с Максимом Азаровым всё-таки справилась. Из земли достали детали разбитой типографии, наборные доски, остатки патефона и бытовые предметы.


Теперь главная цель — найти могилы погибших героев и достойно увековечить их память.

 

На фото: Николай Шемякин представляет печатный станок

фото Азаров Максим

Метки:

Читайте также

Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире
24 ноября 17:32
Брянские парадайверы стали вторыми на межрегиональном турнире
Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России
24 ноября 15:36
Брянские волейболисты выиграли три матча чемпионата России
Копию Знамени Победы передали кадетам Брянской области
24 ноября 14:41
Копию Знамени Победы передали кадетам Брянской области

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13389) брянск (6646) ДТП (2610) ГИБДД (2132) прокуратура (1966) уголовное дело (1912) суд (1770) Александр Богомаз (1686) авария (1604) мчс (1410) коронавирус (1272) умвд (975)