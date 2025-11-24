Копию Знамени Победы передали кадетам Брянской области

2025, 24 ноября 14:41

Копию Знамени Победы передали воспитанникам кадетских школ Брянска, Клинцов, Дятьково и Стародуба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 21 ноября, в Хрустальном зале Правительства Брянской области прошла торжественная церемония передачи копии Знамени Победы. Мероприятие состоялоась в рамках Всероссийской акции «Марш Знамени Победы».

Копию Знамени Победы в Хрустальный зал внесли курсанты военно-патриотического центра «Вымпел» Смоленской области Кирилл Стерлигов и Максим Беляков. Они передали его кадетам Брянской кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного, Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Кашина, Клинцовской кадетской школы «Юный спасатель» имени Героя Советского Союза Сергея Постевого и Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Тарасенко. Копия Знамени Победы будет поочередно храниться в каждом из корпусов. А лучшие курсанты будут нести у него почётный караул.

«Мы гордимся нашими земляками, сохраняем светлую память о подвигах фронтовиков, передаем нашим детям и внукам правду о самой кровопролитной войне 20-го столетия, бережно храним свидетельства военных событий и места воинской славы», – подчеркнул на церемонии губернатор Брянской области Александр Богомаз.