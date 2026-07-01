Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей в финальный день чемпионата России

2026, 01 июля 12:37

Брянские паралимпийцы завоевали пять медалей в финальный день чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Челябинске завершился чемпионат России по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись более 390 сильнейших атлетов из 55 регионов.

В итоговый день соревнований воспитанники спортшколы «Олимп» города Брянска завоевали пять медалей. Первое место в толкании ядра заняли Александр Хрупин и Аслан Газзаев. Серебряную медаль в метании копья завоевала Мария Фомичева. Бронзовыми призёрами стали Николай Кондрашов и Тимур Гаглоев в метание ядра и диска.