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Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях

2026, 26 июня 12:43
Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях
Источник фото

Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В города Саранске продолжается чемпионат и первенство России по лёгкой атлетики в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Брянскую область представляют воспитанники спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория».

В метании копья Надежда Фалалеева поднялась на высшую ступень пьедестала. Ранее она стала серебряным призёром. Кроме того, в эстафета 4х100 метров и эстафете 4х100х200х400х800 брянские легкоатлеты завоевали серебряные медали.

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