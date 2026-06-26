Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях

2026, 26 июня 12:43

Брянские легкоатлеты завоевали ещё три награды на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В города Саранске продолжается чемпионат и первенство России по лёгкой атлетики в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Брянскую область представляют воспитанники спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория».

В метании копья Надежда Фалалеева поднялась на высшую ступень пьедестала. Ранее она стала серебряным призёром. Кроме того, в эстафета 4х100 метров и эстафете 4х100х200х400х800 брянские легкоатлеты завоевали серебряные медали.