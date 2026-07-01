Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России

2026, 01 июля 13:31

Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Накануне в Москве завершился Форум агротехнологического образования. В «Тимирязев Центре» собрались более 300 директоров и учителей агротехклассов со всей России.

На форуме с докладом выступил директор Снежской гимназии Брянского района Александр Львович. Он поделился опытом учебного заведения по профориентационной работе и привлечению ребят в систему среднего профобразования через агротехклассы.

На пленарном заседании Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Александру Львовичу Благодарственное письмо Минпросвещения России. Он оценил вклад в развитие системы агротехнологического образования в стране.