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Образование

Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России

2026, 01 июля 13:31
Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России
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Директор брянской гимназии получил благодарность от Минпросвещения России. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

Накануне в Москве завершился Форум агротехнологического образования. В «Тимирязев Центре» собрались более 300 директоров и учителей агротехклассов со всей России. 

На форуме с докладом выступил директор Снежской гимназии Брянского района Александр Львович. Он поделился опытом учебного заведения по профориентационной работе и привлечению ребят в систему среднего профобразования через агротехклассы.

На пленарном заседании Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Александру Львовичу Благодарственное письмо Минпросвещения России. Он оценил вклад в развитие системы агротехнологического образования в стране.

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