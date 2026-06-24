Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске

2026, 24 июня 15:31

Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Вечером 23 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Володарском районе города Брянск. На улице Есенина загорелась квартира на четвёртом этаже многоквартирного дома.

На вызов оперативно прибыли четыре автоцистерны. Спасатели вывели из горящего здания пять житель. Одна женщина получила травмы.

За полчаса пожарные полностью ликвидировали возгорание. Ущерб и причину пожара установят эксперты.