Молодого дроппера из Брянска суд отправил на работу

2026, 25 июня 16:53

Молодого дроппера из Брянска суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о передаче за деньги электронных средств платежа другому лицу для неправомерных операций. Приговор выслушал 24-летний житель Бежицкого района областного центра.

В августе 2025 года мужчина передал свою банковскую карту и доступ к ней третьему лицу. За это он получил пять тысяч рублей. Карту использовали мошенники. На неё поступили деньги похищенные у жителя Орловской области.

Суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ, а также конфисковал пять тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.