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Криминал

Молодого дроппера из Брянска суд отправил на работу

2026, 25 июня 16:53
Молодого дроппера из Брянска суд отправил на работу
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Молодого дроппера из Брянска суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о передаче за деньги электронных средств платежа другому лицу для неправомерных операций. Приговор выслушал 24-летний житель Бежицкого района областного центра. 

В августе 2025 года мужчина передал свою банковскую карту и доступ к ней третьему лицу. За это он получил пять тысяч рублей. Карту использовали мошенники. На неё поступили деньги похищенные у жителя Орловской области.

Суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ, а также конфисковал пять тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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