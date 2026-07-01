Иностранца задержали по подозрению в краже из частного дома в Брянске

2026, 01 июля 12:47

Иностранца полицейские задержали по подозрению в краже из частного дома в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя жительница Советского района города Брянска. В доме женщине побывал вор. Он похитил ноутбук, чемодан и 100 метров медного кабеля. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

Правоохранители уже на следующий день задержали подозреваемого. 35-летний гражданин соседнего государства ранее уже был судим.

Мужчина признался, что проник в жилье днём, пока хозяйка была на работе. Похищенные вещи он сдал в ломбард и пункт приема металла, выручив 6 500 рублей. Ноутбук стражам порядка удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение. Суда он ожидает под стражей.