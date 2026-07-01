Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту

2026, 01 июля 14:25

Улицу Ростовскую в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Ростовская в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 684 метров дороги.

Рабочие отремонтируют наружные инженерные сети и уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также в порядок приведут тротуары. Часть из них покроют асфальтом, а часть – плиткой.

Освещать улицу Ростовскую будут светодиодные фонари. В завершении подрядчик поставит дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы планируют завершить в 2027 году.