Брянские самбисты привезли пять наград с турнира в Смоленске

2026, 07 октября 10:18

Брянские самбисты привезли пять наград с всероссийского турнира в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Смоленске в минувшие выходные состоялись всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Непобедимый». Турнир посвятили памяти одного из основателей самбо Анатолия Харлампиева. В шести весовых категорий в спортивном и боевом самбо выступили более 100 спортсменов из 24 регионов.

В спортивном самбо первое место занял воспитанники спортшколы по борьбе Брянска Артём Осипенко. Серебряным призёром стал Степан Федосенков из Брянского района. Иван Богдановский завоевал бронзовую медаль.

В боевом самбо первым стал Дмитрий Марченко. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Егор Фёдоров.