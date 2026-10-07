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Брянские самбисты привезли пять наград с турнира в Смоленске

2026, 07 октября 10:18
Брянские самбисты привезли пять наград с турнира в Смоленске
Источник фото

Брянские самбисты привезли пять наград с всероссийского турнира в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Смоленске в минувшие выходные состоялись всероссийские соревнования по самбо среди мужчин «Непобедимый». Турнир посвятили памяти одного из основателей самбо Анатолия Харлампиева. В шести весовых категорий в спортивном и боевом самбо выступили более 100 спортсменов из 24 регионов. 

В спортивном самбо первое место занял воспитанники спортшколы по борьбе Брянска Артём Осипенко. Серебряным призёром стал Степан Федосенков из Брянского района. Иван Богдановский завоевал бронзовую медаль. 

В боевом самбо первым стал Дмитрий Марченко. На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Егор Фёдоров.

 

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