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Криминал

Суд отправил жительницу Брянска в колонию за обман родственницы

2026, 13 ноября 12:50
Суд отправил жительницу Брянска в колонию за обман родственницы
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Суд отправил жительницу Брянска в колонию на три года за обман родственницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и краже с банковского счёта. На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница областного центра. 

В 2025 году женщина предложила родственнице помочь уменьшить ежемесячный платёж по кредиту. Под этим предлогом она получила доступ к мобильному телефону и банковским приложениям. Впоследствии фигурантка перевела себе деньги потерпевшей, оформила от её имени микрозаймы, а также купила на маркетплейсе товары в рассрочку.  Обязательства по их оплате она исполнять не собиралась. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Суд отправил виновную на три года в колонию и удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба.

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