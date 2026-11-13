Суд отправил жительницу Брянска в колонию за обман родственницы

2026, 13 ноября 12:50

Суд отправил жительницу Брянска в колонию на три года за обман родственницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и краже с банковского счёта. На скамье подсудимых оказалась 26-летняя жительница областного центра.

В 2025 году женщина предложила родственнице помочь уменьшить ежемесячный платёж по кредиту. Под этим предлогом она получила доступ к мобильному телефону и банковским приложениям. Впоследствии фигурантка перевела себе деньги потерпевшей, оформила от её имени микрозаймы, а также купила на маркетплейсе товары в рассрочку. Обязательства по их оплате она исполнять не собиралась. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Суд отправил виновную на три года в колонию и удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба.