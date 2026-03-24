2026, 24 марта 10:42

Брянские самбисты завоевали медали чемпионата России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Серпухове Московской области прошёл первый чемпионат России по боевому самбо среди женщин. За медали и за путёвку в сборную страны боролись 75 сильнейших спортсменок.

В весовой категории 50 кг выступила брянская спортсменка Ольга Брягиня. Она завоевала серебряную медаль.

Владлена Иващенкова стала бронзовым призёром чемпионата. Она представила регион в весовой категории 54 кг.