Брянские самбисты завоевали шесть наград на соревнованиях в Можайске

2026, 27 января 15:33

Брянские самбисты завоевали шесть наград на соревнованиях в Можайске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшее воскресенье в городе Можайске Московской области прошло Открытое первенство Можайского муниципального округа по самбо «Освобождение-2026». Соревнования посвятили освобождению Можайска от немецко-фашистских захватчиков В турнире приняли участие более 550 борцов 7-15 лет из Можайска, Москвы и Подмосковья, Твери, Рязани, Волгограда, Калуги, Брянска, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Владимира и Тулы.

Золотую медаль завоевал воспитанник спортшколы олимпийского резерва по борьбе города Брянска Александр Борисенко. Бронзовые медали завоевали Егор Колесников, Егор Мягков, Илья Киселев, Михаил Каленин и Захар Плетус.