По горячим следам брянские полицейские раскрыли двойную кражу продуктов из магазина

2026, 05 февраля 12:35
По горячим следам брянские полицейские раскрыли двойную кражу продуктов из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Накануне в полицию обратился директор сетевого магазина в посёлке Речица Почепского района. Из торговой точки пропали продукты питания и кофе. Ущерб превысил 8600 рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. В суток сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность подозреваемого и задержали его. 68-летний житель посёлка признался, что два дня подряд выносил товары из магазина. 

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

