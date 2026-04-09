Брянские шахматисты представят регион на всероссийском турнире «Белая ладья»

2026, 09 апреля 12:35

Брянские шахматисты представят регион на всероссийском турнире «Белая ладья». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в Брянске прошли областные соревнования по шахматам «Белая ладья». В турнире участвовали команд из четырёх представителей общеобразовательных организаций региона.

Тройку лидеров замкнули шахматисты Брянского городского лицея №2 имени Ломоносова. Вторыми стали ученики школы №4 города Унеча.

Первое место заняла команда гимназии №7 имени Героя России С.В.Василева города Брянска. Ребята получили главный кубок. Они представят регион на всероссийских соревнованиях «Белая ладья», которые состоятся в Краснодарском крае.

