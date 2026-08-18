Легковушка врезалась в дерево в Новозыбковском районе

2026, 18 августа 18:02

Легковушка врезалась в дерево в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 17 августа на 14‑м км автодороги «Новозыбков — Халеевичи — Старая Рудня» в Новозыбковском районе произошла авария. 23‑летняя женщина не справилась с управлением автомобиля «ВАЗ-21140». Легковушка съехала на обочину и врезалась в дерево.

28‑летний пассажир получил травму. Его отвезли в больницу.

Женщина не имеет права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. Инспекторы составили на водителя пять административных материалов.