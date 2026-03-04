Брянские танцоры победили на первенстве ЦФО

2026, 04 марта 10:39

Брянские танцоры завоевали две золотых награды на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В минувшие выходные во Дворце спорта «Лобня» в Московской области прошли чемпионат и первенство по спортивным бальным танцам. Участие в соревнованиях приняли около 900 пар из Центрального федерального округа.

Воспитанники брянского спортклуба «Капельки» Марк Лапонов и Анна Дашкова выиграли в европейской программе «Юниоры -1». Лучшими в латиноамериканской программе «Дети-1» стали Богдан Баринов и Ева Фельдман из спортклуба «Фантазия».