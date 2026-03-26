Брянские танцоры заняли второе место на чемпионате России

2026, 26 марта 12:50

Брянские танцоры заняли второе место на первенстве России по европейской программе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Москве проходит чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. В состязаниях участвуют более 3000 танцоров из 67 регионов. Они выступают в 39 группах.

Брянскую область успешно представили воспитанники клуба «Капельки» Марк Лапонов и Анна Дашкова. Пара заняла второе место по европейской программе. В многоборье брянские танцоры остановились в шаге от пьедестала.